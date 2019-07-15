В Киевской области мужчина угнал у патрульных служебное авто

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В воскресенье, 14 июля, мужчина угнал служебный автомобиль Нацполиции в Белой Церкви. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

Около 07:00 патрульные вместе с сотрудником Белоцерковского отдела полиции прибыли на вызов о краже на бульвар Александрийский. При обследовании прилегающей территории, полицейские никого не обнаружили, поэтому вернулись к служебному авто, чтобы отправиться на другой вызов.

"Когда они вернулись к машине и сели в салон - подошел неизвестный мужчина, начал неадекватно и вызывающе себя вести, препятствовал служебному авто тронуться с места, держал водительскую дверь и фиксировал все на камеру мобильного телефона", - отметили в пресс-службе.

В полиции уточнили, что на замечание мужчина не реагировал и оказал неповиновение требованиям правоохранителей.

"Полицейские приняли решение задержать его и доставить в отделение полиции. Пока внимание патрульных было сосредоточено на нарушителе, другой мужчина, который незаметно подошел к машине, быстро сел за руль и уехал в неизвестном направлении", - объяснили в пресс-службе.

Через десять минут служебный автомобиль нашли, без повреждений, вещи или документы не исчезли.

Внесены сведения в реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса. В полиции уточнили, что личность подозреваемого установили, его задержали.

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