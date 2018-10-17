В колледже Керчи взрыв: СМИ пишут о 10 погибших - видео

Скриншот из видеозаписи

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По предварительным данным, произошел взрыв газа; в антитеррористическом комитете РФ заявили, что сработала взрывчатка

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В здании политехнического колледжа в городе Керчь, который находится на самом востоке временно оккупированного Крыма, сегодня произошел взрыв: местные СМИ говорят о 10 погибших. Об этом со ссылкой на "республиканский центр медицины катастроф" пишет ресурс Крыминформ.

Также говорится о 50 пострадавших.

Первая версия: в столовой металлургического техникума по улице Войкова, дом 1 произошел взрыв баллона с газом.

Как пишет Kerch.fm, "очень много пострадавших, их грузят в скорые машины, 4-5 машин уже отъехали, едет машина за машиной, очень много разбитых стекол. Что-то произошло в столовой. Там люди с автоматами". Тот же источник отметил, что скорых для эвакуации пострадавших не хватало: привлекли общественный транспорт. Носилок также не хватало: людей переносили на дверях.

На месте инцидента работает аварийно-газовая служба, также много военных.

Позднее тот же ресурс сообщил, что "одна женщина рассказала", будто бы перед взрывом в помещении техникума была слышна стрельба. Другой сайт сепаратистов Kerch.com.ru пишет, что "взрыв произошел на первом этаже, на втором этаже была стрельба".

В Национальном антитеррористическом комитете РФ заявили, что в колледже взорвалось "неустановленное взрывное устройство".

Видео: Kerch.fm