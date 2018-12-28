В Кривом Роге обрушилась крыша бывшего кинотеатра: фото

Фото: Первый Криворожский

В Кривом Роге обвалилась крыша бывшего кинотеатра "Современник". Об этом сообщает местный ресурс Первый Криворожский.

Никто не пострадал, в здании в момент обрушения был только охранник. Сейчас в этом здании находятся кафе, бар и кальянная - оно в частной собственности.

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По словам заместителя городского главы Александра Катриченко, обрушилось около 40% кровли. На месте дежурят спасатели и полицейские, потому что возможно дальнейшее обрушение.

В городе создана спецкомиссия по изучению инцидента.

Утром 1 декабря в городе Вишневое Киевской области в новом спорткомплексе проломилась под тяжестью снега крыша здания - тренер вывела детей за полторы минуты до обрушения.

Фото: 1kr.ua