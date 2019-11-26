В Крыму ФСБ РФ хотела завербовать полковника ВСУ в запасе

СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)

Контрразведка Службы безопасности Украины раскрыла попытку завербовать российскими спецслужбами бывшего военнослужащего, полковника запаса ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

ФСБ РФ пробовали завербовать украинского военного, когда тот посещал родных в Крыму. Они применили к нему психологическое давление, шантаж и угрозы в адрес его родственников, заставив украинского военного согласиться на конфиденциальное сотрудничество.

Он должен был собирать информацию военного характера об обороноспособности и боевой готовности воинских частей в Запорожской области.

Бывший украинский военный вернулся из Крыма и самостоятельно обратился к СБУ, детально рассказав об обстоятельствах вербовки.