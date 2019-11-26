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В Крыму ФСБ РФ хотела завербовать полковника ВСУ в запасе

В Крыму ФСБ РФ хотела завербовать полковника ВСУ в запасе - Фото
СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)
26.11.2019, 15:40

Российские спецслужбы пробовали завербовать украинского военного, когда тот посещал родных в Крыму

Контрразведка Службы безопасности Украины раскрыла попытку завербовать российскими спецслужбами бывшего военнослужащего, полковника запаса ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

ФСБ РФ пробовали завербовать украинского военного, когда тот посещал родных в Крыму. Они применили к нему психологическое давление, шантаж и угрозы в адрес его родственников, заставив украинского военного согласиться на конфиденциальное сотрудничество. 

Он должен был собирать информацию военного характера об обороноспособности и боевой готовности воинских частей в Запорожской области. 

Бывший украинский военный вернулся из Крыма и самостоятельно обратился к СБУ, детально рассказав об обстоятельствах вербовки.

  • 5 ноября в Запорожье оперативники СБУ блокировали деятельность конвертационного центра, который вывел в "тень" около 100 млн грн.
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ВСУ сбу Запорожье
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