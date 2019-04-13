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13.04.2019, 18:12

В Лондоне протаранили машину посла Украины, велась стрельба

В Лондоне протаранили машину посла Украины, велась стрельба - Фото
Фото: twitter.com/999London

Злоумышленник задержан и доставлен в полицейский участок

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В Лондоне неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины. Полицейские были вынуждены открыть огонь. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Согласно сообщению, сегодня, около 10:00 в автомобиль посла Украины, который был припаркован на стоянке возле украинского диппредставительства, намеренно врезалось авто.

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На место события прибыли полицейские и заблокировали машину злоумышленника. Но, несмотря на это, он еще раз ударил автомобиль посла.

В ответ полиция была вынуждена открыть огонь по автомобилю злоумышленника. Он был задержан и доставлен в полицейский участок.

В МИД говорят, что никто из сотрудников посольства не пострадал.

Полиция устанавливает личность подозреваемого и мотивы его нападения.

Послом Украины в Великобритании является Наталия Галибаренко.

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Теги: стрельба, лондон, посол, Наталия Галибаренко
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