В Луцке полицейский продавал амфетамин - СБУ

Фото: ssu.gov.ua

В Луцке СБУ задержала майора полиции за незаконный сбыт амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Там говорят, что задокументировали два факта такого сбыта.

Во время реализации очередной партии амфетамина на одной из улиц Луцка полицейского задержали, сообщили в СБУ.

По информации спецслужбы, в его квартире во время обыска также нашли наркотики.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Начатого уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) УК.