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05.07.2019, 11:28

В Луцке полицейский продавал амфетамин - СБУ

В Луцке полицейский продавал амфетамин - СБУ - Фото
Фото: ssu.gov.ua

Полицейского задержали на одной из улиц города во время реализации очередной партии вещества, говорят в СБУ

В Луцке СБУ задержала майора полиции за незаконный сбыт амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Там говорят, что задокументировали два факта такого сбыта.

Во время реализации очередной партии амфетамина на одной из улиц Луцка полицейского задержали, сообщили в СБУ.

По информации спецслужбы, в его квартире во время обыска также нашли наркотики.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Начатого уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) УК.

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Теги: наркотрафик, амфетамин, наркотик
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