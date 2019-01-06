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06.01.2019, 15:53

В Николаеве со стрельбой ограбили игорное заведение - фото

В Николаеве со стрельбой ограбили игорное заведение - фото - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Двое вооруженных людей в балаклавах успели скрыться с места преступления. В городе объявлена операция "Сирена"

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Сегодня, 6 января, в Николаеве двое мужчин в балаклавах со стрельбой ограбили игорное заведение, ранение получил один из работников. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инцидент произошел около 9:45 по ул. Космонавтов. Злоумышленники забрали деньги из кассы, сумма не разглашается.

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В момент нападения в помещении игорного заведения находились пять человек: охранник, кассир, еще один работник и двое клиентов.

"В результате стрельбы ранение в ногу и ключицу получил работник заведения. Сейчас пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в полиции.

Для поиска вооруженных людей в регионе была введена спецоперация "Сирена". Открыто уголовное дело по статье за разбой (ст. 187 УК).

Разыскивают двоих мужчин, одетых в темную одежду, невысокого роста. Один из них был худощавого телосложения, второй - крепкого телосложения.

Фото: Нацполиция

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Теги: полиция, нападение, игорное заведение, ограбление, лортерея, национальная лотерея
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