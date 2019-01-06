В Николаеве со стрельбой ограбили игорное заведение - фото

Сегодня, 6 января, в Николаеве двое мужчин в балаклавах со стрельбой ограбили игорное заведение, ранение получил один из работников. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Инцидент произошел около 9:45 по ул. Космонавтов. Злоумышленники забрали деньги из кассы, сумма не разглашается.
В момент нападения в помещении игорного заведения находились пять человек: охранник, кассир, еще один работник и двое клиентов.
"В результате стрельбы ранение в ногу и ключицу получил работник заведения. Сейчас пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в полиции.
Для поиска вооруженных людей в регионе была введена спецоперация "Сирена". Открыто уголовное дело по статье за разбой (ст. 187 УК).
Разыскивают двоих мужчин, одетых в темную одежду, невысокого роста. Один из них был худощавого телосложения, второй - крепкого телосложения.
Фото: Нацполиция