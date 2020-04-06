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В Николаеве ранили в голову бизнесмена Титова по прозвищу "Мультик" - СМИ

В Николаеве ранили в голову бизнесмена Титова по прозвищу "Мультик" - СМИ - Фото
Место преступления (Фото: пресс-служба нацполиции)
06.04.2020, 16:28

Николаевский бизнесмен Михаил Титов по прозвищу "Мультик" получил огнестрельное ранение и находится в реанимации

Огнестрельное ранение в голову получил в Николаеве местный бизнесмен, сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

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По информации местного издания Новости N, речь идет о Михаиле Титове, известном под прозвищем "Мультик".

Сообщение о преступлении поступило в полицию около 14:00. Пострадавший находится в реанимации, на месте преступления работает следственно-оперативная группа и криминалисты, сообщают в полиции. Открыто уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство.

Также Новости N сообщают, что в городе объявлен план "Перехват". По информации издания, Титов получил сквозное пулевое ранение шеи и челюсти.

Издание НикВести со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что выстрел, по предварительным данным, был произведен из снайперской винтовки СВД.

  • В августе 2017 года в Николаеве в ходе спецоперации были задержаны пять предполагаемых членов преступной группировки, в том числе Титов.
  • В марте 2018 года один из фигурантов дела, Дмитрий Леонов, был найден мертвым в следственном изоляторе.
  • Позже в 2018 году Титов был выпущен на свободу.

Денис Юдин
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Мультик стрельба Николаев огнестрельное ранение покушение на убийство Михаил Титов
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