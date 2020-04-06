В Николаеве ранили в голову бизнесмена Титова по прозвищу "Мультик" - СМИ

Огнестрельное ранение в голову получил в Николаеве местный бизнесмен, сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По информации местного издания Новости N, речь идет о Михаиле Титове, известном под прозвищем "Мультик".
Сообщение о преступлении поступило в полицию около 14:00. Пострадавший находится в реанимации, на месте преступления работает следственно-оперативная группа и криминалисты, сообщают в полиции. Открыто уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство.
Также Новости N сообщают, что в городе объявлен план "Перехват". По информации издания, Титов получил сквозное пулевое ранение шеи и челюсти.
Издание НикВести со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что выстрел, по предварительным данным, был произведен из снайперской винтовки СВД.