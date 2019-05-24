В Николаевском горсовете заявили, что у них снова проводят обыск

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В Николаевском горсовете заявили, что по решению Баштанского суда сотрудники Нацполиции проводят обыски. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба госовета.

"…у нас нова снова ищут схему теплоснабжения! По решению какого вы думали? Баштанского суда! Президент изменился, а методы остались! Когда третий раз ищут один и тот же документ – это вызывает противоречия – или не там ищут, или ничего не могут найти", - сказано в сообщении.

Как уточняется, цель обысков – схема теплоснабжения Николаева, который утвердили в Минрегионстрое и передали следователям.

В горсовете обыски назвали "политическим заказом".

18 февраля полиция также провела обыски в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета. Целью было изъятие договорной и бухгалтерской документации.

СМИ стало известно, что полиция подозревает должностных лиц Николаевского городского совета в растрате средств или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

По версии следствия, они по предварительному сговору с субъектами хозяйственной деятельности присвоили или растратили средства, выделенные на реконструкцию с термосанацией здания образовательного заведения, капитальный ремонт отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы и предоставление услуг по разработке схемы теплоснабжения города.