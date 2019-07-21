Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Николаевской области возле участка задержали вооруженных людей

В Николаевской области возле участка задержали вооруженных людей - Фото
Фото: Евгений Пилипенко/LIGA.net
21.07.2019, 11:55

Полиция Николаевской области задержала группу вооруженных лиц возле одного из участков

Вблизи одного из избирательных участков в Николаевской области полиция задержала группу вооруженных лиц, которые утверждают, что пришли проголосовать на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Около 09:05 полиция получила сообщение о подозрительных лицах, находящихся вблизи участковой избирательной комиссии. На месте полицейские обнаружили и изъяли у одного из мужчин пистолет, по предварительным данным - стартовый.

Часть задержанных утверждает, что они прибыли для охраны избирательного штаба одного из кандидатов.

Напишите нам
выборы происшествие Нацполиция верховная рада
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 