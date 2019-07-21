В Николаевской области возле участка задержали вооруженных людей

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Вблизи одного из избирательных участков в Николаевской области полиция задержала группу вооруженных лиц, которые утверждают, что пришли проголосовать на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Около 09:05 полиция получила сообщение о подозрительных лицах, находящихся вблизи участковой избирательной комиссии. На месте полицейские обнаружили и изъяли у одного из мужчин пистолет, по предварительным данным - стартовый.

Часть задержанных утверждает, что они прибыли для охраны избирательного штаба одного из кандидатов.