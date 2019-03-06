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06.03.2019, 09:53

Наблюдатели ОБСЕ рассказали о ситуации на границе с Россией

Наблюдатели ОБСЕ рассказали о ситуации на границе с Россией - Фото
Фото: Facebook ОБСЕ

По данным ОБСЕ, наблюдатели не смогли попасть в два пункта пропуска, которые находятся недалеко от границы со страной-агрессором Россией

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Боевики снова не пустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к пункту пропуска Изварино, который находится на неподконтрольном участке украинско-российской границы в 52 километрах от Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Наблюдатели видели, как из Украины вышли шесть человек (трое мужчин и трое женщин в возрасте от 15 до 60 лет), а зашли 14 человек (мужчины и женщины, от 20 до 50 лет).

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"Через пять минут член вооруженных формирований сказал патрулю миссии покинуть этот район", - уточнили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, находясь в пункте пропуска на границе возле Вознесеновки (бывший Червонопартизанск, - ред.) наблюдатели видели, что в Украину заехал один автобус (с украинскими номерными знаками).

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В ОБСЕ добавили, что через пять террористы сказали ОБСЕ уехать из данного района.

23 февраля 2018 года боевики запретили наблюдателям ОБСЕ находиться в пункте пропуска Изварино.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

 

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Теги: боевики, граница, обсе, изварино
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