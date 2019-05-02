В Одессе расследуют гибель матроса

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В Одессе по факту гибели 23-летнего матроса правоохранители проводят следственные действия, а руководство Военно-Морских Сил – служебную проверку. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ВМС.

Матрос погиб на борту малого бронированного артиллерийского катера "Вышгород" утром 2 мая. Катер находился в Практической гавани Одессы.

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Следствие должно установить, было ли это самоубийство.

Ранее сегодня сообщалось, что по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года в суд направлено три обвинительных акта, еще одному лицу вынесен приговор. За период с 2017 года по настоящее время, в указанном уголовном производстве были допрошены в качестве свидетелей 1109 человек, проведены дополнительные допросы 13 пострадавших.