В Одесской области найден убитым бывший мэр Тирасполя

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Экс-мэра Тирасполя Андрея Безбабченко нашли убитым в селе Вапнярка Лиманского района Одесской области. Об этом сообщает УП.

Спикер Нацполиции Ярослав Тракало подтвердил изданию, что в Одесской области нашли тело человека, но имени убитого не назвал.

"Действительно, было обнаружено тело, по предварительным данным, с признаками насильственной смерти. Полиция была на месте происшествия. Сейчас устанавливаем обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть причастны", - сказал он.

Тракало добавил, что по данному факту возбуждено три уголовных производства.

"Открыты производства по п.6, п.12 ч.2 ст. 115 (убийство, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору), ч.3 ст. 289 (завладение транспортным средством с применением насилия) и ч. 4 ст. 187 (разбой) УК ", - уточнил Тракало.