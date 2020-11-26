В Одесской области тонет судно спасательной службы – СМИ

В поселке Александровка Одесской области, на причале, тонет судно "Аметист" Морской поисково-спасательной службы. Об этом сообщает Думская со ссылкой на сотрудников МПСС.

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По их данным, вокруг тонущего буксира образовалось пятно нефтепродуктов.

Персонал базы пытается откачать воду из отсеков, но пока им не удалось локализовать аварию. Судно начало уходить под воду примерно в 16:00, сообщает издание.

По словам спасателей, "Аметист" не был введен в эксплуатацию, но находился на балансе МПСС. Они говорят, что на стоянке в Александровке несколько лет подряд происходили кражи металла – неизвестные снимали с судов, находящихся у причалов, водонепроницаемые двери и переборки.

Областное управление ГСЧС пока ничего не сообщает об инциденте.

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Вадим Ребрина

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