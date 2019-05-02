В одной из областей на свалке погиб 9-летний мальчик

Фото: mk.npu.gov.ua

Вблизи села Весняное Николаевской области вчера, 1 мая, на свалке твердых бытовых отходов мусором привалило ребенка, в результате чего он погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Николаевской области.

По данным полиции, инцидент произошел, когда мальчик вместе с матерью ковырялся в мусоре.

Реклама

От полученных травм мальчик скончался в больнице.

Сведения о внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

27 июля 2018 года сообщалось, что во Львове на территории парка Снопковский неизвестные организовали незаконную свалку бытового и строительного мусора, чем нанесли ущерб окружающей среде на сумму 110,7 млн грн.