Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.05.2019, 08:47

В одной из областей на свалке погиб 9-летний мальчик

В одной из областей на свалке погиб 9-летний мальчик - Фото
Фото: mk.npu.gov.ua

В полиции отметили, что несчастный случай произошел недалеко от села Весняное

Реклама
Реклама

Вблизи села Весняное Николаевской области вчера, 1 мая, на свалке твердых бытовых отходов мусором привалило ребенка, в результате чего он погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Николаевской области.

По данным полиции, инцидент произошел, когда мальчик вместе с матерью ковырялся в  мусоре.

Реклама

От полученных травм мальчик скончался в больнице.

Сведения о внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

27 июля 2018 года сообщалось, что во Львове на территории парка Снопковский неизвестные организовали незаконную свалку бытового и строительного мусора, чем нанесли ущерб окружающей среде на сумму 110,7 млн грн.

Отправить:
Распечатать:
Теги: погиб ребенок, мусор, свалка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 