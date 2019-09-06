В Польше убили украинку: что известно

Нацполиция (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украинские и польские полицейские разыскивают подозреваемого в убийстве на территории Польши 26-летней жительницы Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин уточнил, что 30 августа в Сохачеве убили украинку.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен гражданин Украины. По информации польских коллег, после преступления он выехал на территорию Украины.

"Сейчас наши совместные усилия направлены на установление места пребывания и задержание подозреваемого в убийстве", - отметил Аброськин.