В Польше убили украинку: что известно

Украинские и польские полицейские разыскивают подозреваемого в убийстве на территории Польши 26-летней жительницы Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин уточнил, что 30 августа в Сохачеве убили украинку.
Правоохранители установили, что к преступлению причастен гражданин Украины. По информации польских коллег, после преступления он выехал на территорию Украины.
"Сейчас наши совместные усилия направлены на установление места пребывания и задержание подозреваемого в убийстве", - отметил Аброськин.