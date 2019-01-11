Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
11.01.2019, 14:15

В Польше в ДТП погиб украинский журналист и его мать

В Польше в ДТП погиб украинский журналист и его мать - Фото
Роман Кисиль - фото (Facebook Романа Кисиля)

В ДТП под Радомом погиб известный украинский журналист Роман Кисиль и его мать

Реклама
Реклама

В Польше в дорожно-транспортном происшествии погиб известный украинский журналист, бывший корреспондент УНИАН Роман Кисиль. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на руководителя консульского отдела Посольства Украины в Польше Светлану Крысу.

По ее словам, ДТП произошло на въезде в город Илжа под Радомом. "Это было вчера (10 января - ред.) в 4.50 утра", - добавила она.

Реклама

В ДТП погибли журналист и его мать. "Жена в реанимации в больнице, ребенок в хорошем состоянии тоже находится в больнице", - сообщила Крыса.

Решается вопрос о транспортировке жены в другую больницу - ближе к Варшаве или в саму Варшаву, добавила она.

Отправить:
Распечатать:
Теги: дтп, происшествие, Роман Кисиль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 