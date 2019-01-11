В Польше в ДТП погиб украинский журналист и его мать

Роман Кисиль - фото (Facebook Романа Кисиля)

В Польше в дорожно-транспортном происшествии погиб известный украинский журналист, бывший корреспондент УНИАН Роман Кисиль. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на руководителя консульского отдела Посольства Украины в Польше Светлану Крысу.

По ее словам, ДТП произошло на въезде в город Илжа под Радомом. "Это было вчера (10 января - ред.) в 4.50 утра", - добавила она.

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В ДТП погибли журналист и его мать. "Жена в реанимации в больнице, ребенок в хорошем состоянии тоже находится в больнице", - сообщила Крыса.

Решается вопрос о транспортировке жены в другую больницу - ближе к Варшаве или в саму Варшаву, добавила она.