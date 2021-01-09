В Полтавской области произошел взрыв на магистральном газопроводе: видео
В Полтавской области вблизи села Калайдинцы произошел взрыв на магистральном газопроводе, который обслуживает Укртрансгаз. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Лубнигаз.
Людей предупредили о возможных аварийных отключениях газа и попросили закрыть все газовые конфорки.
По предварительной информации, чрезвычайная ситуация коснулась ГРС "Новаки" и ГРС "Вишневе" Оржица. Газоснабжение перекрыли в 15 населенных пунктах Оржицкого района.
В Лубнигаз заявили, что в оперативном режиме выводят все аварийные службы на дежурство.
ОБНОВЛЕНО В 17:36.
В ГСЧС сообщили, что в 15:53 на поле вблизи села Халепцы Лубенского района произошла разгерметизация газопровода Уренгой-Помары-Ужгород с последующим факельным горением. В 16:05 на аварийный участок перекрыли подачу газа.
Предварительно жертв и пострадавших нет.
К тушению привлечены 40 человек и семь единиц техники ГСЧС. Для личного состава ГУ ГСЧС в Полтавской области объявлен аварийный сбор.
На место происшествия следует мобильно-оперативная группа во главе с начальником ГУ. Дополнительно готовится к выезду отделение противофонтанных работ.
Видео с Youtube-канала Владимира Провора
Видео с Youtube-канала Andrii Polyvianyi
Видео Facebook/plavninews
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