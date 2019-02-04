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04.02.2019, 11:10

В Полтавской области задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена

В Полтавской области задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Полиция Полтавской области задержала подозреваемого в убийстве бизнесмена

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Правоохранители задержали в Полтавской области подозреваемого в убийстве бизнесмена на трассе под Кременчугом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Полицейские установили личность человека, предположительно, причастного к убийству 55-летнего частного предпринимателя, которого нашли мертвым в машине. Мужчину задержали и уже сообщили о подозрении.

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Напомним, 31 января около 21:00 сотрудники патрульной полиции нашли на дороге припаркованную машину. Как оказалось после осмотра, водитель был без признаков жизни. Это произошло на 96 километре автодороги "Александрия-Кременчуг". Правоохранители заметили у мужчины огнестрельное ранение в голову. Как оказалось, убитый был 55-летним частным предпринимателем. 

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Теги: Нацполиция
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