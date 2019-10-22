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В психоневрологическом интернате эксплуатировали пациентов: фото

В психоневрологическом интернате эксплуатировали пациентов: фото - Фото
Фото: facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti
22.10.2019, 18:30

Заведующая регулярно предоставляла предпринимателю, своему сыну, пациентов заведения для принудительного труда, говорят в полиции

В Хмельницкой области заведующую хозяйством психоневрологического интерната подозревают в принудительном использовании труда пациентов. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Правоохранители установили, что заведующая регулярно предоставляла местному предпринимателю, своему сыну, пациентов заведения для принудительного безвозмездного выполнения хозяйственных работ.

Во время одного из обысков на территории предприятия сына заведующей полицейские обнаружили там пятерых пациентов интерната, которые занимались пересеиванием зерна.

Открыто производство по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) и ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью и служебным положением) УК.

Заведующей и ее сыну объявлено о подозрении.

В сентябре 2018 г полиция в Житомирской области задержала руководителей детского дома-интерната, которые за деньги сдавали "в аренду" воспитанников с инвалидностью для выполнения различных работ.

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рабство эксплуатация интернат психиатрия
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