В работе ПриватБанка произошел масштабный сбой

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Сегодня вечером из-за аварии возникли проблемы в работе терминалов и банкоматов ПриватБанка, также был сбой в работе приложения Приват24. Сейчас проблема уже устранена, сообщила в Facebook пресс-секретарь банка Инна Музычук.

"Была небольшая авария, уже все починили, к счастью. Технические службы ПриватБанка восстанавливают стабильную работу процессинга", - написала она.

По словам Музычук, восстановление работы произойдет в течение часа. Она написала об этом в 20:26.

Представитель ПриватБанка принесла извинения клиентам за неудобства.

Вчера, 12 сентября, ПриватБанк выпустил финальную версию нового онлайн-банкинга Privat24.