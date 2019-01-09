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09.01.2019, 19:57

В Раду принесли заказ из McDonald's с "матюком" на упаковке: фото

В Раду принесли заказ из McDonald
Фото: facebook.com/podolyakmel

Как выяснилось, это были латинские буквы XYU, и означали они код заказа

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В аппарате Верховной Рады потребовали от McDonald's объяснений после того, как туда доставили заказ, на упаковках которого было написано, как показалось сотрудникам аппарата, нецензурное слово из трех букв. Об этом в Facebook сообщила сотрудница аппарата Мелания Подоляк.

"В Верховной Раде Украины работают не только нардепы, но и простые юные стаферы, которые любят иногда в тяжелый рабочий день "погрешить" нездоровой пищей. Так вот, дорогие Glovo или McDonald's - если это критическое послание было направлено на каких-то конкретных сотрудников ВРУ, то вы говорите. Хотя бы в бургеры не наплевали?" - написала она.

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Подоляк пообщалась с сотрудником PR-отдела ресторана.

Как выяснилось, это были латинские буквы XYU, и означали они код заказа, и работник McDonald's написал их машинально.

"Все друг перед другом извинились, нам пообещали компенсировать.) Как сказала мне сотрудница "у нас одна половина отдела поседела от стресса, а которая не поседела, просто еще не слышала об этом случае)", - рассказала Подоляк.

В конце декабря прошлого года McDonald's ввел доставку еды в Киеве

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Теги: верховная рада, ресторан, еда, mcdonalds, макдональдс
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