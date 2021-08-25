В Ровенской области в промышленных масштабах незаконно добывали базальт – СБУ

СБУ разоблачила схему незаконной добычи базальта в промышленных масштабах. Подпольные карьеры были обустроены на территории Ровенской области. По предварительной оценке экспертов, государству нанесен ущерб более чем 70 млн грн, сообщает пресс-служба СБУ.

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Устанавливается размер ущерба, нанесенный окружающей среде.

По данным СБУ, нелегальный бизнес организовали двое руководителей местной коммерческой структуры. Без разрешения на специальное недропользование дельцы наладили подпольную добычу базальта на одном из гранитных месторождений в Костопольском районе.

Горные породы они скрыто сбывали представителям аффилированных предприятий, а незаконно полученные доходы легализовали через сеть подконтрольных фирм, сообщили в СБУ.

Во время обысков правоохранители обнаружили:

- компьютерную технику, бухгалтерскую документацию и черновые записи с доказательствами сделок;

- семь транспортных средств и оборудование для добычи горных пород;

- большие суммы наличности, вероятно полученные преступным путем;

- гранату Ф-1 с запалом;

- более 300 боевых патронов калибра 5,45 мм;

- незарегистрированное стрелковое оружие.

Дело открыто по трем статьям УК: о нарушении правил использования недр, о легализации преступных доходов и о незаконном обращении с оружием.

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Вадим Ребрина

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