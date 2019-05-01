В Ровно отключили горячую воду

Фото: ЕРА

Рівнетеплоенерго предупредило жителей Ровно об отключении в городе горячего водоснабжения. Об этом говорится в Facebook Рівнетеплоенерго.

На предприятии утверждают, что вынуждены пойти на такой шаг из-за долгов потребителей и роста цены на газ.

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"Учитывая ухудшение экономической ситуации на предприятии из-за ваших долгов за потребленные услуги, а также из-за неожиданного повышения цены на газ со стороны НАК Нафтогаз 15% для теплоснабжающих предприятий с 1 мая, с сегодняшнего дня, после многочисленных предупреждений, централизованное горячее водоснабжение в городе прекращено", - говорится в сообщении.

В Рівнетеплоенерго отметили, что исключение составляют потребители, которые получают горячую воду от котельных. "Это единственная пока возможность продолжать подогрев воды в межотопительный период", - утверждают на предприятии.

Возобновление горячего водоснабжения всего города будет восстановлено "при положительной динамике оплаты за полученные услуги, а также после перевода необходимого количества котельных на твердое топливо", говорится в сообщении.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице этим летом не будет длительного отключения горячей воды, как этом было в 2018 году.