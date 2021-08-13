В Рубежном 17-летний подросток открыл стрельбу по детям, один ранен в живот

В Рубежном 13-летний ребенок получил пулевое ранение в живот, подозреваемый – 17-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

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Вчера, 12 августа, около 23:30 в полицию сообщили, что 17-летний стрелок ранил подростка.

Как установили правоохранители, компания подростков гуляла возле одного из домов по ул. Смирнова в Рубежном. В это время 17-летний местный житель вынес из дома, предварительно, пневматическое ружье и выстрелил в направлении детей, которые уезжали на велосипедах, и попал в одного из них.

13-летнего мальчика с пулевым ранением брюшной полости и повреждением внутренних органов госпитализировали в Лисичанскую детскую больницу.

Полицейские открыли дело по статье об умышленном тяжелом телесном повреждении.

При осмотре пневматической винтовки правоохранители установили, что она сделана самостоятельно из запчастей различных пневматических винтовок калибра 4,5 мм, на ее частях маркировки и номера отсутствуют. Винтовку изъяли и отправили на экспертизу.

Следователи и оперативники выясняют все обстоятельства инцидента, свидетелей и мотивы, а также происхождение оружия.

Решается вопрос об избрании меры пресечения 17-летнему подозреваемому.

14 июля горсовет Сум решил ввести в городе комендантский час для детей. Теперь жителям Сум в возрасте до 16 лет нельзя находиться на улицах, в развлекательных заведениях, клубах и кафе с 22:00 вечера до 06:00 утра.

Наталия Медведева

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