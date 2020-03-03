В СБУ опровергли заявление Арахамии о причине пожаров в Балаклее

Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

В СБУ опровергли слова Главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, который назвал безосновательной версию о том, что причиной пожаров на военных складах в Балаклее в 2017 г была атака беспилотника. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила спикер СБУ Алена Гитлянская.

По ее словам, версия о сбросе боеприпасов с дрона как причине пожара на военных складах в Балаклее в 2017 г - на данный момент основная в официальном следствии.

Гитлянская сообщила, что эту версию подтвердила комплексная экспертиза.

При этом следствие, по ее словам, рассматривает также и другие версии событий в Балаклее.

Ночью 23 марта 2017 года на складах воинской части А1352 в Балаклее начался пожар , сопровождавшийся взрывами и разлетом боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 20 тысяч местных жителей. В результате инцидента погиб один человек, трое пострадали. Пожар и взрывы уничтожили треть арсенала, хранившегося на складах.

6 апреля 2017 г в СБУ заявили , что, по версии следствия, диверсию на артиллерийском арсенале в Балаклее совершили с использованием беспилотника некие гражданские лица.

2 марта Арахамия, который возглавляет временную следственную комиссию Рады по расследованию пожаров на складах армии, заявил, что о сновная версия причины взрывов в Балаклее в 2017 г - атака беспилотника - была политически ангажированной.