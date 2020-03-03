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В СБУ опровергли заявление Арахамии о причине пожаров в Балаклее

В СБУ опровергли заявление Арахамии о причине пожаров в Балаклее - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
03.03.2020, 17:58

В СБУ сообщили, что именно атака беспилотника - основная версия следствия в деле о пожарах на военных складах в Балаклее Харьковской области

В СБУ опровергли слова Главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, который назвал безосновательной версию о том, что причиной пожаров на военных складах в Балаклее в 2017 г была атака беспилотника. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила спикер СБУ Алена Гитлянская. 

По ее словам, версия о сбросе боеприпасов с дрона как причине пожара на военных складах в Балаклее в 2017 г - на данный момент основная в официальном следствии.

Гитлянская сообщила, что эту версию подтвердила комплексная экспертиза.

При этом следствие, по ее словам, рассматривает также и другие версии событий в Балаклее.

  • Ночью 23 марта 2017 года на складах воинской части А1352 в Балаклее начался пожар, сопровождавшийся взрывами и разлетом боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 20 тысяч местных жителей. В результате инцидента погиб один человек, трое пострадали. Пожар и взрывы уничтожили треть арсенала, хранившегося на складах.
  • 6 апреля 2017 г в СБУ заявили, что, по версии следствия, диверсию на артиллерийском арсенале в Балаклее совершили с использованием беспилотника некие гражданские лица. 
  • 2 марта Арахамия, который возглавляет временную следственную комиссию Рады по расследованию пожаров на складах армии, заявил, что основная версия причины взрывов в Балаклее в 2017 г - атака беспилотника - была политически ангажированной. 
Ребрина Вадим
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