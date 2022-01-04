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В США двойняшки родились с разницей в 15 минут: один в 2021, а другая в 2022 году

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2022, 19:15
В США двойняшки родились с разницей в 15 минут: один в 2021, а другая в 2022 году - Фото
Двойняшки Альфред и Айлин (Фото - Natividad)

В Калифорнии в новогоднюю ночь у семейной пары появились двойняшки, мальчик и девочка, первый из которых успел родиться в 2021 году, а вторая – через 15 минут, но уже в 2022 году. Об этом сообщает сайт медицинского центра, где принимали роды. 

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Альфредо Антонио Трухильо родился 31 декабря 2021 года в 23.45. Через 15 минут, ровно в полночь 1 января 2022 года, родилась Айлин Иоланда Трухильо.

"Для меня выглядит странным, что они близнецы, но с разными днями рождения," – сказала мама двойняшек.

Согласно глобальной статистике, близнецы рождаются в среднем в двух случаях родов из ста. Рождение близнецов с разными датами рождения – значительно более редкий случай. 

В США фиксируются примерно 120 000 родов близнецов в год.

  • В 2018 году в городе Твинсбург штата Огайо сестры-близнецы Бриттани и Бриана Дин вышли замуж за братьев-близнецов Джоша и Джереми Сельерс.

 

Сергей Бережной
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