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15.03.2019, 17:17

В США полиция провела обыск в гостиничном номере Свитолиной

В США полиция провела обыск в гостиничном номере Свитолиной - Фото
Элина Свитолина Фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial

В полицию поступил звонок о стрельбе в отеле

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В отеле Hyatt Regency Resort & Spa в американском городе Индиан-Уэллсе, где сейчас живет первая ракетка Украины Элина Свитолина, полицейские провели обыск. Об этом пишет местное изданиие KESQ.

Полицейским сообщили о стрельбе в отеле около 10 утра. Правоохранители обыскали всю территорию, зашли в каждый номер и эвакуировали людей из отеля. Во время операции были задействованы крупные силы полиции.

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Информация о стрельбе не подтвердилась.

Свитолина написала об инциденте в своем Twitter: "Наши лица, когда четверо полицейских врываются в наш номер, направляют на нас пистолеты и кричат "Руки вверх" и разместила изображение двух перепуганных анимированных зайцев.

В комментариях к ее записи высказано предположение, что Свитолина и другие гости отеля стали жертвами так называемого swatting - "развлечения", при котором в отели, где живут знаменитости, ложными тревожными сообщениями вызывают полицию. Такое случалось в гостиницах, где жили Джастин Бибер, Том Круз, Пэрис Хилтон и другие популярные люди.

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Теги: Элина Свитолина, минирование
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