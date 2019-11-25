Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Светловодске – чрезвычайная ситуация: полгорода без тепла

В Светловодске – чрезвычайная ситуация: полгорода без тепла - Фото
Фото: kr.dsns.gov.ua
25.11.2019, 16:28

Нарушены нормальные условия проживания почти 13 000 жителей

В Светловодске Кировоградской области в результате порывов сетей теплоснабжения без отопления остались 111 жилых домов и два дошкольных учебных заведения. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

Там уточнили, что 24 ноября выявили 13 мест порывов трубопровода внутридомовых и дворовых сетей централизованного теплоснабжения. Были нарушены нормальные условия проживания почти 13 000 жителей.

Сейчас 135 жилых домов и 23 учреждения образования обеспечены теплоснабжением. 111 жилых домов и два дошкольные учебные заведения остаются без отопления.

Местные власти объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня.

Для ликвидации порывов привлечены 13 бригад различных предприятий. Спасатели развернули в городе полевые кухни и пункты обогрева.

Читайте также: Кабмин отменил граничные цены на тепло и горячую воду

Напишите нам
тепло теплоснабжение отопление светловодск
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 