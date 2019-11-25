В Светловодске – чрезвычайная ситуация: полгорода без тепла

Фото: kr.dsns.gov.ua

В Светловодске Кировоградской области в результате порывов сетей теплоснабжения без отопления остались 111 жилых домов и два дошкольных учебных заведения. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

Там уточнили, что 24 ноября выявили 13 мест порывов трубопровода внутридомовых и дворовых сетей централизованного теплоснабжения. Были нарушены нормальные условия проживания почти 13 000 жителей.

Сейчас 135 жилых домов и 23 учреждения образования обеспечены теплоснабжением. 111 жилых домов и два дошкольные учебные заведения остаются без отопления.

Местные власти объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня.

Для ликвидации порывов привлечены 13 бригад различных предприятий. Спасатели развернули в городе полевые кухни и пункты обогрева.

Читайте также: Кабмин отменил граничные цены на тепло и горячую воду