В Тернопольской области депутата судили за избиение полицейского

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В Тернопольской области депутат Кременецкого областного совета получил 3,5 года тюрьмы за избиение полицейского. Об этом сообщает издание Горожане.

В декабре 2016 года депутат и активист Народной рады Александр Гринюк вместе со своим однопартийцем отдыхали в местном клубе "Аква". Выпив, они вызвали полицию, чтобы пожаловаться на некачественный алкоголь, который им якобы налили в заведении.

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Правоохранители прибыли на вызов, но решили поехать дальше, поскольку поняли, что посетители клуба нетрезвы.

Однако, когда полицейский выходил из заведения, депутат Гринюк стал светить ему в глаза фонариком. Тот отбросил руку пьяного депутата сторон, за что Гринюк ударил его в лицо.

Поскольку на счету депутата уже были различные инциденты, суд решил отправить его за решетку на срок 3 года и 6 месяцев. Кроме того, он должен выплатить потерпевшему 20 000 грн морального ущерба.