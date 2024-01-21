В центре Запорожья мужчина застрелил женщину, дождался полицию и застрелился сам

Неординарное событие произошло в Запорожье – двумя пулями в центре города застрелили женщину. Подозреваемый в убийстве покончил с собой

Фото: Нацполиция

В центре Запорожья утром в воскресенье мужчина застрелил женщину, а затем, дождавшись полицию, застрелился сам, сообщили областное управление Национальной полиции и глава обладминистрации Юрий Малашко.

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"Убита женщина – двумя выстрелами. Убийца просто сидел на лавочке, увидев правоохранителей – пустил в себя пулю", — написал глава ОВА в Telegram-Канале.

Женщину спасти не удалось.

Полиция рассказала, что убийство произошло в сквере Пограничников. О преступлении на номер 102 сообщила женщина, ставшая свидетелем.

"По словам заявительницы, неизвестный мужчина дважды выстрелил в прохожую женщину и пока еще находится недалеко. В то время, когда на место прибыл наряд полиции, правонарушитель сидел на скамейке в сквере. Увидев правоохранителей, он покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя. Медики пытались. реанимировать пострадавшую, однако она скончалась в карете скорой", — говорится в сообщении полиции.

Другие обстоятельства происшествия и личности погибших к моменту публикации новости еще устанавливались.