В Ужгороде умер мужчина, который поджёг себя под прокуратурой

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7 июня в Ужгороде скончался 51-летний мужчина, который 6 июня совершил самоджог напротив здания областной прокуратуры. Об этом сообщила пресс-секретарь местной полиции в комментарии 21 каналу.

По ее словам, после того, как мужчина поджёг себя, он бросился в реку.

Пострадавшего госпитализировали, однако утром следующего дня, 7 июня, он умер, так как получил ожоги 90% тела.

Полиция зарегистрировала уголовное производство по ч. 1 ст. 120 (Доведение до самоубийства) УК.

Дело передали на расследование в территориальное управление Государственного бюро расследований.

"Одной из вероятных причин этого поступка является его конфликт, который имел место в 2016 году при его участии и сотрудников правоохранительных органов и одной из частных учреждений края. Сейчас это дело слушается в Ужгородском суде", - сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Берега.

По данным 21 канала, конфликт случился в 2016 г, когда сотрудники Закарпатгаза вместе с представителями полиции пришли отключать мужчине газ за долги. По словам жены погибшего, тогда полицейские, которых они не хотели пускать на свою частную территорию, избили ее и ее мужа. Мужчина якобы бросил им под ноги "коктейль Молотова", но никто не пострадал.

После этого женщина подала заявление на действия полиции за нанесение телесных повреждений ее мужу, но в ответ прокуратура параллельно открыла дело против него самого за сопротивление действиям полиции. Дело же о нанесении повреждений закрыли из-за отсутствия состава преступления в действиях полицейских.

Отказ прокуратуры возобновить расследование и мог послужить причиной самоподжога, предполагает ужгородское издание.