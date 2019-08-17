В Украине закрыли сеть онлайн-казино с серверами в РФ - полиция

Фото: npu.gov.ua

Нацполиция заявила о разоблачении организатора сети подпольных онлайн-казино, серверное оборудование которой находилось в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Согласно сообщению, правоохранителям удалось разоблачить организатора и прекратить деятельность нескольких веб-ресурсов, "с помощью которых игроки имели доступ к виртуальным игровым автоматам в украинском сегменте интернета".

В целях конспирации преступной деятельности, по информации полиции, серверное оборудование и процессинговые центры обработки платежей размещались на территории РФ.

"Для легализации средств, полученных в качестве онлайн-ставок, 32-летний гражданин использовал платежные системы, которые находятся под санкциями", - сказано в сообщении.

Офис "организатора" был расположен в частном доме на территории полуострова в Киевской области. Там якобы происходила обработка обращений клиентов и контроль за выплатами "выигрышей".

Во время обысков у "организатора" казино изъяли 520 тысяч долларов и 140 тысяч евро, компьютерную технику и "черновые" записи.

Открыто производство по ст. 203-2 УК (Занятие игорным бизнесом) УК.

О задержании или объявлении подозрения "организатору" в полиции не сообщили.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что планирует легализовать казино в пятизвездочных отелях Украины.