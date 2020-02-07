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В ВСУ создали четыре новых Командования и назначили их глав

В ВСУ создали четыре новых Командования и назначили их глав - Фото
Фото: depositphotos.com
07.02.2020, 22:03

В Генштабе заявили, что изменение структуры армии согласуется с принципами НАТО

В Вооруженных силах создали новые Командования и назначили их командующие. Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

Командование объединенных сил ВСУ возглавил временно исполняющий обязанности командующего генерал-лейтенант Сергей Наев.

Командование медицинских сил ВСУ - генерал-майор Игорь Хоменко.

Командование сил поддержки ВСУ - полковник Николай Жирнов.

Командование войск связи и кибернетической безопасности ВСУ - генерал-майор Евгений Степаненко.

Отмечается, что Командования были созданы в рамках завершившегося первого этапа реформирования ВСУ.

Сообщается, что изменение структуры армии направлено ​​на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по принципам НАТО.

В Генштабе добавили, что продолжается работа по совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы по вопросам безопасности и обороны для продолжения трансформации ВСУ.

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