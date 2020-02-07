В ВСУ создали четыре новых Командования и назначили их глав

В Вооруженных силах создали новые Командования и назначили их командующие. Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.
Командование объединенных сил ВСУ возглавил временно исполняющий обязанности командующего генерал-лейтенант Сергей Наев.
Командование медицинских сил ВСУ - генерал-майор Игорь Хоменко.
Командование сил поддержки ВСУ - полковник Николай Жирнов.
Командование войск связи и кибернетической безопасности ВСУ - генерал-майор Евгений Степаненко.
Отмечается, что Командования были созданы в рамках завершившегося первого этапа реформирования ВСУ.
Сообщается, что изменение структуры армии направлено на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по принципам НАТО.
В Генштабе добавили, что продолжается работа по совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы по вопросам безопасности и обороны для продолжения трансформации ВСУ.
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