В Закарпатье оперативно раскрыт случай братоубийства — ГПУ

Село Хижа летом (фото — kistarna.ucoz.ru)

Вчера, 10 января, правоохранители в приграничном районе Закарпатья раскрыли умышленное убийство 48-летнего жителя села Хижа в Виноградовском районе: его тело нашли накануне в собственном доме, пишет пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

По данным замглавы Береговской местной прокуратуры Виктора Кузана, на месте инцидента было установлено, что к преступлению якобы причастен 52-летний родной брат убитого, который проживал в доме поблизости.

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"Еще 5 января подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время бытового конфликта ударил потерпевшего ножом в шею. От полученной травмы тот вскоре умер. В доме правоохранители нашли орудие убийства", - пишет Лысенко.

По словам спикера ГПУ, подозреваемый пытался скрыть преступление, но совокупность доказательств вынудила его сознаться в убийстве брата и подтвердить показания в следственном эксперименте.

Злоумышленнику сообщено о подозрении преступления по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство).