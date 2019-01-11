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11.01.2019, 11:50

В Закарпатье оперативно раскрыт случай братоубийства — ГПУ

В Закарпатье оперативно раскрыт случай братоубийства — ГПУ - Фото
Село Хижа летом (фото — kistarna.ucoz.ru)

Катализатором конфликта родственников с летальным исходом стал алкоголь, говорят правоохранители

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Вчера, 10 января, правоохранители в приграничном районе Закарпатья раскрыли умышленное убийство 48-летнего жителя села Хижа в Виноградовском районе: его тело нашли накануне в собственном доме, пишет пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

По данным замглавы Береговской местной прокуратуры Виктора Кузана, на месте инцидента было установлено, что к преступлению якобы причастен 52-летний родной брат убитого, который проживал в доме поблизости.

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"Еще 5 января подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время бытового конфликта ударил потерпевшего ножом в шею. От полученной травмы тот вскоре умер. В доме правоохранители нашли орудие убийства", - пишет Лысенко.

По словам спикера ГПУ, подозреваемый пытался скрыть преступление, но совокупность доказательств вынудила его сознаться в убийстве брата и подтвердить показания в следственном эксперименте.

Злоумышленнику сообщено о подозрении преступления по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство).

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Теги: смерть, убийство, закарпатье, хижа, виноградовский район, братоубийца
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