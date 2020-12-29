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В Запорожье в мусорке нашли около 700 летучих мышей из Красной книги Украины – видео

29.12.2020, 13:40
В Запорожье в мусорке нашли около 700 летучих мышей из Красной книги Украины – видео - Фото
Иллюстративное фото (unplash.com)

27 декабря в Запорожье на мусорке нашли 681 живого представителя позднего кожана – это животное занесено в Красную книгу Украины. Об сообщила в Facebook волонтер Центра реабилитации рукокрылых Олеся Кулык. 

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По ее словам, летучих мышей выбросили в мусорный бак – скорее всего, они могли там оказаться после ремонта или уборки.

"Я предполагаю из опыта, что люди делали ремонт – уборку, обнаружили мышек, и не зная, что по помощи есть волонтеры и они (летучие мыши – ред.) в Красной Книге Украины, выбросили их в мусорный бак", – отмечает Кулик.

Впоследствии животных достали из мусорного бака, отсортировали и осмотрели. Помимо этого, их также напоили, пишет волонтер. Теперь зверей хотят отправить в Харьков, где находится Центр реабилитации летучих мышей. 

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Опубликовано Олесей Кулык Понедельник, 28 декабря 2020 г.

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Станислав Стороженко
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Запорожье волонтер летучая мышь красная книга

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