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В Запорожской области российские военные обстреляли авто Укрпошты, двое погибших – ОГА

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 09:40
В Запорожской области российские военные обстреляли авто Укрпошты, двое погибших – ОГА - Фото
Фото - Запорожская ОГА

В Запорожской области российские военные обстреляли автомобиль Укрпошты и переехали его. Погибли два сотрудника почты, развозившие пенсии. Об этом сообщает Запорожская военная администрация.

Сотрудники Укрпошты развозили почту и пенсии, но на дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка навстречу гражданской машине появился танк.

"Водитель автомобиля взял немного вправо, чтобы пропустить военную технику. В ответ российские солдаты издалека открыли огонь по гражданскому автомобилю, а затем наехали на него", — говорится в сообщении.

Коллеги из Укрпошты попытались забрать погибших, но прибыв на место, они успели только сфотографировать место происшествия, потому что начали появляться танки оккупантов.

В Запорожской области российские военные обстреляли авто Укрпошты, двое погибших – ОГА

В связи с проведением боевых действий на этом участке местности и передвижением военной техники оккупантов, эвакуация тел погибших в настоящее время невозможна, добавили в ОГА.

Юрий Смирнов
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запорожская область укрпошта
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