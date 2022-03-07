В Запорожской области российские военные обстреляли авто Укрпошты, двое погибших – ОГА

В Запорожской области российские военные обстреляли автомобиль Укрпошты и переехали его. Погибли два сотрудника почты, развозившие пенсии. Об этом сообщает Запорожская военная администрация.

Сотрудники Укрпошты развозили почту и пенсии, но на дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка навстречу гражданской машине появился танк.

"Водитель автомобиля взял немного вправо, чтобы пропустить военную технику. В ответ российские солдаты издалека открыли огонь по гражданскому автомобилю, а затем наехали на него", — говорится в сообщении.

Коллеги из Укрпошты попытались забрать погибших, но прибыв на место, они успели только сфотографировать место происшествия, потому что начали появляться танки оккупантов.

В связи с проведением боевых действий на этом участке местности и передвижением военной техники оккупантов, эвакуация тел погибших в настоящее время невозможна, добавили в ОГА.

Юрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.