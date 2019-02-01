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01.02.2019, 14:20

Во Львове обвалилась часть фасада дома, травмирован человек

Во Львове обвалилась часть фасада дома, травмирован человек - Фото
Фото: EPA

Пострадавшего доставили в больницу, полиция выясняет обстоятельства

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Во Львове на улице Дорошенко обвалился элемент фасад дома. В результате травмирован пешеход. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Пострадавший госпитализирован в восьмую горбольницу, причины происшествия выясняет полиция.

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Дом, фасад которого обвалился, принадлежит ОСМД. Глава районной администрации Андрей Зозуля отметил, что ведомство выпишет предписание балансодержателю дома провести дополнительное обследование фасада здания на предмет выявления аварийных элементов, которым грозит падение.

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Теги: происшествие, ОСМД, Львов
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