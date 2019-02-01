Во Львове обвалилась часть фасада дома, травмирован человек

Фото: EPA

Во Львове на улице Дорошенко обвалился элемент фасад дома. В результате травмирован пешеход. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Пострадавший госпитализирован в восьмую горбольницу, причины происшествия выясняет полиция.

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Дом, фасад которого обвалился, принадлежит ОСМД. Глава районной администрации Андрей Зозуля отметил, что ведомство выпишет предписание балансодержателю дома провести дополнительное обследование фасада здания на предмет выявления аварийных элементов, которым грозит падение.