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24.04.2019, 10:41

Во Львове ученица "заминировала" школу

Во Львове ученица "заминировала" школу - Фото
Иллюстративное фото: Нацполиция

К ответственности могут привлечь родителей. Установлено, что девочка звонила в с чужого мобильного телефона

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Вчера, 23 апреля, около 15:00 на оперативную линию 102 позвонил неизвестный и сообщил о минировании школы на улице Коперника во Львове. Об этом сообщает Нацполиция области.

"Полицейские установили, что сообщение о минировании в полицию предоставила 14-летняя ученица этой школы, которая учится в восьмом классе. Девочка позвонила в полицию с чужого мобильного телефона", - сказано в сообщении.

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За ложное сообщение о минировании к административной ответственности будут привлечены ее родители.

Для нарушителей статьей 259 Уголовного кодекса предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Если такие действия привели к тяжелым последствиям или совершены повторно - от 4 до 8 лет заключения.

Если нарушители - дети, их родители, в соответствии со ст. 183 о заведомо ложном вызове спецслужб и ст. 184 о невыполнении родителями или опекунами обязанностей по воспитанию детей взрослым придется заплатить штраф (1700-5100 грн.) 

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Теги: Львов, штраф, школа, минирование, родители, ученица
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