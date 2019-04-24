Во Львове ученица "заминировала" школу

Иллюстративное фото: Нацполиция

Вчера, 23 апреля, около 15:00 на оперативную линию 102 позвонил неизвестный и сообщил о минировании школы на улице Коперника во Львове. Об этом сообщает Нацполиция области.

"Полицейские установили, что сообщение о минировании в полицию предоставила 14-летняя ученица этой школы, которая учится в восьмом классе. Девочка позвонила в полицию с чужого мобильного телефона", - сказано в сообщении.

Реклама

За ложное сообщение о минировании к административной ответственности будут привлечены ее родители.

Для нарушителей статьей 259 Уголовного кодекса предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Если такие действия привели к тяжелым последствиям или совершены повторно - от 4 до 8 лет заключения.

Если нарушители - дети, их родители, в соответствии со ст. 183 о заведомо ложном вызове спецслужб и ст. 184 о невыполнении родителями или опекунами обязанностей по воспитанию детей взрослым придется заплатить штраф (1700-5100 грн.)