Во Львовской области грузовик въехал в магазин, погибли четыре человека: фото, видео

В городе Рудки Самборского района водитель грузовика не справился с управлением и въехал в продуктовый магазин. Погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

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Как предварительно установили правоохранители, водитель седлового тагяча Renault не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил электроопору и въехал в продуктовый магазин.

Водитель грузовика и две женщины погибли на месте происшествия. Кроме того, травмы получила несовершеннолетняя девушка-пешеход, которая была доставлена в больницу. Несмотря на усилия медиков, пострадавшая умерла.

На месте происшествия работают следователи полиции. Решается вопрос об открытии уголовного дела.

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Вадим Ребрина

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