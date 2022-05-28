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Во Львовской области киевлянин подорвал четверых людей в машине – полиция

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 18:58
Во Львовской области киевлянин подорвал четверых людей в машине – полиция - Фото
Фото: полиция

Во Львовской области полиция задержала киевлянина по подозрению в покушении на убийство четырех человек. По данным следствия, он привел в действие гранату в автомобиле своих "клиентов". Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

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27 мая в полицию поступило сообщение о взрыве в автомобиле Mitsubishi, который был припаркован у одной из гостиниц во Львовском районе, недалеко от границы с Польшей.

Как установили правоохранители, в автомобиле взорвалась граната, вероятно Ф-1, в результате чего телесные повреждения получили пассажиры – 54-летняя женщина и трое мужчин, двое из которых ее сверстники, третьему – 43 года. Все – жители Киевской области.

По данным следствия, гранату в автомобиле оставил знакомый потерпевших – 41-летний киевлянин, с которым они имели общий "бизнес-проект".

В полиции говорят, что несколько недель назад киевлянин предложил своим знакомым передать ему по несколько тысяч долларов, за которые он должен был приобрести за границей автомобили и доставить их на территорию Украины своим "клиентам".

По данным следствия, знакомые передали мужчине деньги, однако автомобили он не приобрел, а деньги присвоил. Через некоторое время "клиенты" начали активно интересоваться, почему они до сих пор не получили свои автомобили. Тогда киевлянин заявил, что машины в ближайшее время должны прибыть из-за границы. Его знакомые приехали во Львовскую область встречать несуществующие авто.

Следствие считает, что "бизнесмен" решил убить своих "клиентов". Когда все сели в автомобиль, он под надуманным предлогом вышел из машины, оставив на переднем пассажирском сиденье сумку с гранатой. Она взорвалась. Люди получили ранения, но никто из них не погиб.

Задержанному сообщили о подозрении в покушении на убийство. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Вадим Ребрина
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