Военнослужащего будут судить за кражу тепловизора: фото

Фото: Pixabay

Следователи управления ГБР в Мелитополе завершили досудебное расследование против военнослужащего-контрактника. Как сообщает пресс-служба ГБР, его подозревают в том, что в декабре прошлого года он похитил из воинской части тепловизор и продал его.

21-летний военнослужащий вынес прибор через контрольно-пропускной пункт части в Мелитополе, а потом по почте переправил его покупателю в Ивано-Франковскую область. Тепловизор стоимостью в 444 000 грн солдат-контрактник продал за 75 000 грн.

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Следователи вернули похищенный тепловизор воинской части.

Фото: ГБР

Военнослужащий обвиняется в присвоении имущества, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 УК Украины). Ему грозит наказание сроком от 5 до 12 лет.