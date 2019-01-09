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09.01.2019, 10:12

Военные обезвредили беспилотник около арсенала ВСУ - Генштаб

Военные обезвредили беспилотник около арсенала ВСУ - Генштаб - Фото
Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

Как только в нескольких километрах от арсенала обнаружили неизвестный беспилотник, радиоканалы управления сразу заглушили

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Вчера, 8 января, около 22:00 за несколько километров от военного арсенала обезвредили и подавили сигнал неизвестного беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Беспилотник обнаружили радиолокационные системы одного из арсеналов. Радиоканалы управления немедленно подавили.

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В то же время была усилена охрана арсенала, а мобильные патрули тщательно исследовали близлежащие территории.

О факте незаконного использования беспилотника сразу же сообщили подразделениям СБУ и Нацполиции.

В ноябре 2018 года на технической территории военных складов в городе Ичня был обнаружен квадрокоптер Фантом.

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Теги: ВСУ, арсенал, беспилотник, генштаб, обезвредили
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