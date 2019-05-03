Военные продвинулись вперед на фронте в Донбассе

Фото: Олег Сироватко / Panoramio

Южнее Попасной в Луганской области передовые подразделения Вооруженных Сил Украины улучшили свое тактическое положение на местности, продвинувшись вперед в серой зоне линии фронта. Об этом у себя в Facebook вечером 2 мая сообщил командир батальона ВСУ Донбасс-Украина Вячеслав Власенко с позывным Филин.

"Подразделения в результате успешно проведенной операции в районе н. п. Новозвановка продвинулись вперед на 1 км и заняли выгодные рубежи, получив преимущество над противником", - рапортовал он.

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Новозвановка на карте региона:

По словам комбата, в бою трое военнослужащих получили ранения, им оказана неотложная медицинская помощь с последующей эвакуацией в военный госпиталь.

Структурно 46-й отдельный штурмовой батальон Донбасс-Украина входит в состав 54-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Командование подразделения делает ставку не на призывников, а на добровольцев.

В штабе ООС подобные ситуации на линии фронта подтверждают, как правило, уже по факту: после того, как информация об этом становится достоянием общественности в соцсетях от военных или волонтеров, и то далеко не всегда.

Вчера командующий объединенных сил Сергей Наев заявил, что за год поведения ООС было возвращено под контроль Украины около 24 кв. км территории, в том числе три населенных пункта - хутор Вильный, поселки Пивденне и Шумы.