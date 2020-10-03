Военные США поделились впечатлениями об учениях с ВСУ на Яворовском полигоне: фото

Американцам понравился полигон для отработки военных действий в условиях города

Военные ВСУ тренировались вместе с консультантами из Национальной гвардии американского штата Иллинойс на полигоне в Яворове. Об этом сообщает Defense Flash News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Учения 30 сентября фокусировались на операциях в условиях города.

В интервью капралу Шайлину Кадиду, из 33-ей пехотной бригады Нацгвардии Иллинойса, сержант Сухопутных войск США Джошуа Никельс поделился своими впечатлениями от взаимодействия с украинскими военными.

"59-ая Отдельная мотострелковая бригада тщательно тренируется улучшая профессионализм своих действий в условиях города. Операции в условиях города требуют значительной подготовки, но прогресс быстрый, – сказал Никелс. – Судя по моим разговорам с украинскими военными, операции в условиях города были значительной частью конфликта в прошлом и могут стать в будущем".

Никелс также отметил качество тренировочной площадки для отработки MOUT (Military Operations in Urban Terrain – военные действия в городской местности).

"Они построили площадку для MOUT и установили везде наблюдательные камеры. Это позволяет подразделению видеть себя со стороны и совершенствоваться, – добавил он. – У них лучшие тренировочные условия для отработки MOUT, которые я видел за свою почти 18-летнюю армейскую карьеру".

21 по 26 сентября Россия провела масштабные учения "Кавказ-2020". РФ говорила, что отрабатывает оборону, но Минобороны Украины и эксперты опровергают – Россия разыгрывала наступательные сценарии. Отвечая на угрозу, Украина также провела самые масштабные маневры в истории – "Объединенные усилия-2020", пригласив к участию две страны НАТО – Великобританию и США.

Читайте также: "НАТО дает сигнал Украине. Россияне психуют". Интервью Сергея Кривоноса – за минуту

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.