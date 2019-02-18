Военным РФ запретили размещать фото из Донбасса в соцсетях - ГУР

Фото: LIGA.net

Во временно оккупированном Донбассе активизировали меры по недопущению утечки информации о преступной деятельности кадровых российских военнослужащих во время прохождения службы на командных должностях в составе соединений и частей террористов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, под предлогом недопущения утечки служебной информации личному составу российских оккупационных войск сообщили о требовании запрета размещать в социальных сетях фотографии, которые имеют какое-либо отношение к военной службе.

Реклама

В ГУР отметили, что по результатам проверки "командирам" военных частей российских оккупационных войск запретили использовать на территории воинских частей и во время несения службы любые устройства

"Все обнаруженные устройства должны быть изъяты или уничтожены, а их владельцы будут направлены в так называемые органы государственной безопасности оккупантов", - уточняется в сообщении.

По информации источников LIGA.net в ОРДЛО, так называемым бюджетникам запретили пользоваться мобильной связью оператора Vodafone Ukraine.

9 июля 2018 года в Луганске пропадала мобильная связь, которую восстановили специалисты Vodafone Ukraine до конца дня.