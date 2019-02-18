Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.02.2019, 13:10

Военным РФ запретили размещать фото из Донбасса в соцсетях - ГУР

Военным РФ запретили размещать фото из Донбасса в соцсетях - ГУР - Фото
Фото: LIGA.net

По данным украинской разведки, для кадровых военных РФ ввели новые запреты

Реклама
Реклама

Во временно оккупированном Донбассе активизировали меры по недопущению утечки информации о преступной деятельности кадровых российских военнослужащих во время прохождения службы на командных должностях в составе соединений и частей террористов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, под предлогом недопущения утечки служебной информации личному составу российских оккупационных войск сообщили о требовании запрета размещать в социальных сетях фотографии, которые имеют какое-либо отношение к военной службе.

Реклама

В ГУР отметили, что по результатам проверки "командирам" военных частей российских оккупационных войск запретили использовать на территории воинских частей и во время несения службы любые устройства

"Все обнаруженные устройства должны быть изъяты или уничтожены, а их владельцы будут направлены в так называемые органы государственной безопасности оккупантов", - уточняется в сообщении.

По информации источников LIGA.net в ОРДЛО, так называемым бюджетникам запретили пользоваться мобильной связью оператора Vodafone Ukraine.

9 июля 2018 года в Луганске пропадала мобильная связь, которую восстановили специалисты Vodafone Ukraine до конца дня.

Отправить:
Распечатать:
Теги: боевики, Луганск, фото, российские военные, Донецк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 