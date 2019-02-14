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14.02.2019, 19:00

Волонтер: В Астане задержали украинских правозащитников

Волонтер: В Астане задержали украинских правозащитников - Фото
Фото: Pixabay

Волонтер Наталья Панченко сообщила о задержании в Казахстане украинских правозащитников Людмилы Волошиной и Валерия Явтушенко

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Правозащитник, волонтер Итальянской федерации по правам человека Наталья Панченко сообщила у себя в Facebook о задержании в столице Казахстана Астане двух украинских правозащитников - Людмилы Волошиной и Валерия Явтушенко.

"Только что в Астане задержали второго наблюдателя правозащитной миссии Итальянской федерации по правам человека. Валерий Явтушенко вместе с адвокатом ехали в консульство Украины. По дороге их задержала полиция. Связь с обеими прервалась", - написала она.

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В предыдущих постах Панченко сообщила о задержании Волошиной. По ее словам, Волошина была на суде по делу Айгуль Акберди и общалась с председателем суда, который рассказал, что на него оказывают давления из-за приговора по этому делу.

Консул Украины в Казахстане Иван Алмаши узнал местонахождение Явтушенко и выехал на место, уточнила Панченко. Местонахождение Волошиной остается неизвестным.

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Теги: задержание, происшествие, казахстан, Астана, Людмила Волошина, Валерий Явтушенко
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