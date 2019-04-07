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07.04.2019, 07:34

Война в Донбассе: в рядах ВСУ потери, оккупанты РФ поплатились

Война в Донбассе: в рядах ВСУ потери, оккупанты РФ поплатились - Фото
Фото: flickr Минобороны

По данным разведки, 6 апреля трое оккупантов были уничтожены, один - ранен

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За минувшие сутки, 6 апреля, российско-оккупационные войска 14 раз стреляли в сторону украинских войск, семь раз применилось запрещенное Минском вооружение с расходом 59 минометных мин калибра 120 и 82 мм. В результате обстрелов погибли двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба объединеннныъ сил.

"Вследствие обстрелов двое военнослужащих объединенных сил погибли. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа объединенных сил. По данным разведки, 6 апреля трое оккупантов были уничтожены, один - ранен", - сказано в сообщении.

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Боевики стреляли с вооружения БМП, гранатометов различных систем, минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы велись в районе населенных пунктов Павлополь, Авдеевка, Пески, Широкино, Опытное, Старогнатовка, Чермалык, Красногоровка, Зайцево, Золотое-4, Хутор Свободный.

С начала текущих суток, 7 апреля, российская гибридная армия РФ обстреляла из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия ВСУ в районе Широкино. Потерь нет. Подразделения ООС ответили адекватным онем. 

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Теги: обстрел, ВСУ, война, Донбасс, погибшие, бмп
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