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19.02.2019, 15:20

Воздушные силы назвали данные ОБСЕ о самолете у Донецка фейком

Воздушные силы назвали данные ОБСЕ о самолете у Донецка фейком - Фото
Иллюстрация: пресс-служба Воздушных сил

"Эта информация не соответствует действительности", - заявили в командовании Воздушных сил ВСУ о якобы боевом российском самолете над Донбассом

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В командовании Воздушных сил ВСУ опровергли сообщение о том, что 15 февраля недалеко от Донецка пролетал боевой самолет, предположительно ВВС РФ типа Ту-95 или Ту-142. Об этом сообщается на странице военных авиаторов в Facebook.

"В сети интернет некоторыми информационными интернет-изданиями распространяется информация, что якобы 15 февраля 2019 года в воздушном пространстве Украины в районе проведения ООС наблюдался пролет самолет Воздушно-космических сил РФ типа Ту-95. Проверив вышеуказанную информацию, сообщаем, что она не соответствует действительности", - пишет командование Воздушных сил.

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Как уточнили в командовании этого рода войск ВСУ, дежурные силы противовоздушной обороны ежедневно несут боевое дежурство и готовы быстро отреагировать на любую агрессию с воздуха.

Отметим, что о самолете сообщили не "некоторые интернет-издания", а наблюдатели ОБСЕ.

Это видео появилось на YouTube-канале сепаратистов 17 февраля:

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Теги: Донбасс, самолет, фейк, обсе, Донецк, реакция, Ту-95, воздушные силы, ту-142
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