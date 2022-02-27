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Воздушные силы ВСУ сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву из Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 09:02
Воздушные силы ВСУ сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву из Беларуси - Фото
Ту-22

Воздушные Силы ВС Украины несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь самолетом ТУ-22. Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Это очередное военное преступление СБ и РФ", – написал он.

Других подробностей пока нет.

СПРАВКА. ТУ-22 – советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. В эксплуатации с 1974 года.
  • Ранее украинские силы противовоздушной обороны был сбит российский Ил-76 с вражеским десантом в районе Василькова в Киевской области.
Юрий Смирнов
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крылатая ракета беларусь Валерий Залужный
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